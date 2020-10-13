В Казани ищут виновных в раздаче бессрочных справок об инвалидности

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В превышении должностных полномочий заподозрили неустановленных сотрудников 4-го филиала Главного бюро судмедэкспертизы Татарстана. По версии Следкома, по их вине государство 12—13 лет выплачивало субсидии по жилищно-коммунальным услугам людям с недействительными справками об инвалидности.



Предварительный ущерб бюджету оценен в 584,5 тысячи рублей. Эту сумму составили субсидии по коммуналке, которые незаконно, по версии силовиков, получили 10 жителей Татарстана, что проходили в 2006—2007 годах медицинское освидетельствование на инвалидность в 4-м филиале Главного бюро СМЭ Минздрава РТ.

В 2020-м эксперты бюро провели сверку данных и обнаружили — в справках об инвалидности той десятки татарстанцев было написано, что они выданы бессрочно, а в протоколах заседаний о медосвидетельствованиях указывалось — инвалидность устанавливается всего на 1 год. Суммы переплат отдельным получателям справок составили от 12 до 100 с лишним тысяч рублей.

Весной 2020-го данные об этих расхождениях дошли до Республиканского центра медпрофилактики, а далее стали поводом для прокурорской проверки.

Как сообщают источники «Реального времени», в Следком материалы направил прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов, усмотрев в этой истории признаки преступления.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Приволжскому району Казани Следкома по РТ.

Ранее в Казани за примирением сторон суд закрыл дело экс-директора филиала медико-социальной экспертизы, обвиняемой в афере со «взяткой под военкомат».