В Татарстане закупят видеокамеры для слежения на дорогах
В Татарстане закупят видеокамеры для слежения на дорогах на 21 млн 376 тыс. рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком является госучреждение «Безопасность дорожного движения». В сумму закупки входит поставка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений, проведение монтажных работ, пусконаладка и интеграция в Региональную информационную систему ГИБДД МВД по Татарстану и Автоматизированную систему контроля по РТ.
Пока ведется подача заявок.
Ранее сообщалось, что в Татарстане закупят еще 21 комплекс для измерения скорости.
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