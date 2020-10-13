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В Татарстане закупят видеокамеры для слежения на дорогах

01:22, 13.10.2020
В Татарстане закупят видеокамеры для слежения на дорогах

В Татарстане закупят видеокамеры для слежения на дорогах на 21 млн 376 тыс. рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком является госучреждение «Безопасность дорожного движения». В сумму закупки входит поставка комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений, проведение монтажных работ, пусконаладка и интеграция в Региональную информационную систему ГИБДД МВД по Татарстану и Автоматизированную систему контроля по РТ.

pxhere.com

Пока ведется подача заявок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане закупят еще 21 комплекс для измерения скорости.

ОбществоАвто Татарстан
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