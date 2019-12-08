В Татарстане закупят еще 21 комплекс для измерения скорости

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» продолжает закупки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На неделе был обнародован тендер на сумму в 63 млн рублей. Оплатят комплексы фиксации нарушений из бюджета Татарстана.



Всего планируется закупить три вида комплексов. 19 из 21, правда, будут одного вида — для контроля средней скорости между измерительными блоками и мгновенной скорости в местах установки блоков в обоих направлениях. Максимальная цена каждого комплекса составит 3,02 млн рублей. Комплексы второго и третьего типов будут стоить по 2,68 и 2,88 млн рублей, их понадобится по одной штуке. Второй тип комплексов будет обеспечивать такое же измерение скорости, как и первый, а третий тип представляет собой мобильные и передвижные комплексы для размещения на движущемся транспорте и сбоку от проезжей части.

Заявки принимались до 7 утра 9 декабря, а аукцион состоится 11-ого числа.