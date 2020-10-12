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В Свияжске в реку выпустили мальков стерляди — видео

18:20, 12.10.2020 1
В Свияжске в реку выпустили мальков стерляди — видео
Фото: Евгений Иванов

Сегодня в Свияжске с пристани в реку отпускали мальков стерляди. Видео с мероприятия оказалось в распоряжении «Реального времени».

Всего на волю было отпущено 14 тысяч мальков.

Зарыбление водоемов идет обычно весной и осенью по всему Татарстану. Это ежегодное и плановое мероприятие выполняется в целях компенсации ущерба, наносимого человеком.

Ранее в Нижнекамске выпустили в Каму почти три десятка тысяч мальков стерляди.

Общество Татарстан
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