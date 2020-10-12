В Свияжске в реку выпустили мальков стерляди — видео

Фото: Евгений Иванов

Сегодня в Свияжске с пристани в реку отпускали мальков стерляди. Видео с мероприятия оказалось в распоряжении «Реального времени».

Всего на волю было отпущено 14 тысяч мальков.

Зарыбление водоемов идет обычно весной и осенью по всему Татарстану. Это ежегодное и плановое мероприятие выполняется в целях компенсации ущерба, наносимого человеком.



Ранее в Нижнекамске выпустили в Каму почти три десятка тысяч мальков стерляди.