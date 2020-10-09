В Нижнекамске выпустили в Каму почти три десятка тысяч мальков стерляди

Фото: Ангелина Панченко

Три десятка тысяч мальков

Сегодня на пристани Красноключинской набережной в реку Кама были выпущены 27 тысяч единиц молодняка стерляди общим весом почти 300 кг. Это ежегодное и плановое мероприятие выполняется в целях компенсации ущерба, наносимого водоему предприятиями города.



В этот раз после оценки, проведенной учеными-ихтиологами отдела госконтроля, зарыбление было возложено на плечи генподрядчика строительных работ по реконструкции Красноключинской дамбы. В предыдущие годы популяция различных видов рыб: сазана, леща и других — в Каме и озерах района пополнялась за счет других нижнекамских предприятий.

По оценке специалистов этот вид рыбы не просто достаточно редкий, но именно на этом участке Камы наблюдается ее острая нехватка

На Каме восстановят дефицит стерляди

Как подчеркнул старший госинспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Эльмир Хафизов, в этот раз выбор пал на стерлядь. По оценке специалистов этот вид рыбы не просто достаточно редкий, но именно на этом участке Камы наблюдается ее острая нехватка.



Стерлядь, как известно, достаточно древний и редкий вид речной рыбы. В Татарстане она занесена в Красную книгу, а значит, ее лов как в промышленном, так и в любительском рыболовстве запрещен.

Раньше в районе Нижней Камы стерлядь водилась довольно массово, но в последние годы ее численность оскудела

Раньше, отметил госинспектор, в районе Нижней Камы стерлядь водилась довольно массово, но в последние годы ее численность оскудела, и подобные мероприятия помогают восстановить популяцию рыбы. По оценке специалистов, из выпущенных сегодня почти трех десятков тысяч мальков выжить смогут порядка 60—70%.



— Это хороший показатель, — рассказал журналистам главный госинспектор Эльмир Хафизов, — поскольку вес молодняка уже свыше 10 грамм, а размер порядка 12-15 см. Хищника эта рыба не боится, потому что обитает практически на дне водоема, а холодная вода позволит избежать развития бактерий и других болезней.

По оценке специалистов, из выпущенных сегодня почти трех десятков тысяч мальков выжить смогут порядка 60—70%. «Это хороший показатель», — отметил Эльмир Хафизов

Из аквариума в Каму

Кстати, прежде чем попасть в большой водоем, молодняк рыбы проходит большой путь — от икринки до мальков. Выращивают стерлядь в Дыреевском рыбхозе Мензелинского района из икры маточного поголовья рыбы, которую сдаивают и затем оплодотворяют механическим способом, а личинки выращиваются в специальных аквариумах. Потом мальков высаживают в большие емкости, где они подрастают до нужных размеров, чтобы прижиться в реке.

Зарыбление водоемов, сообщил «Реальному времени» госинспектор, идет обычно весной и осенью по всему Татарстану. Весь объем рыбы, который был выпущен в реки и озера республики в этом году, станет известен в ноябре, когда завершится ежегодная программа восполнения биоресурсов.

1 / 12 Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко

Ангелина Панченко, фото автора