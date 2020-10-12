В Татарстане число смертей от коронавируса достигло 90

В Татарстане подтвердились две смерти от коронавируса. Таким образом, в республике от COVID-19 скончалось 90 человек.

74-летнюю жительницу Казани доставили в РКИБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациентки осложнялось на фоне обострения серьезных хронических заболеваний. Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

realnoevremya.ru



75-летняя женщина попала в Тукаевскую ЦРБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Проводимое лечение не увенчалось успехом. Наличие COVID-19 было подтверждено в результате лабораторного исследования.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса, все контактные. На 12 октября в Татарстане зарегистрировано 7 584 случая COVID-19.

