В Татарстане на 100-м году жизни умерла военно-полевой хирург Татьяна Емелина

В Татарстане на 100-м году жизни умерла легенда татарстанского здравоохранения, ветеран Великой Отечественной войны, военно-полевой хирург Татьяна Емелина. Причины смерти не уточняются.

Она отправилась на фронт в 20 лет, участвовала в боях под Ленинградом, на Курской дуге, в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Германии. В послевоенное время работала участковым врачом-педиатром городской детской больницы №3 Казани, затем — заведующей детской консультацией, заведующей отделением и главным врачом этой больницы. Параллельно выполняла обязанности главного педиатра республики.

В 1959 году Емелину назначили заместителем министра здравоохранения ТАССР, по совместительству работала в детской поликлинике. В 1966 году Татьяна Андреевна перешла на должность заведующей детским отделением городской клинической больницы №15. В 1970 году ее назначили главным врачом городского дома санитарного просвещения, где работала до 1976 года.

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Емелина удостоена почетных званий «Заслуженный врач ТАССР» и «Отличник здравоохранения». Имя Татьяны Андреевны Емелиной занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу почета Казани.

«Коллектив Министерства здравоохранения Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким. Добрая память о Татьяне Андреевне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Татарстана.

Ранее в республике ушел из жизни единственный житель деревни Семиострово Габдулла Хайбуллин. 82-летний мужчина умер от пневмонии.

