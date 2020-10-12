Депутат Госдумы от Татарстана Морозов первым занял кабинет Иосифа Кобзона после его смерти

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Депутат Госдумы России от Татарстана Олег Морозов в Instagram сообщил, что занял кабинет умершего певца и члена нижней палаты парламента Иосифа Кобзона.

Помещение пустовало более двух лет, и Морозов стал первым, кто туда переселился.

«Если дух Иосифа Давыдовича здесь, значит, он будет мне помогать. Как это всегда делал Кобзон при жизни», — написал Морозов.

Напомним, что Олег Морозов получил 73,42% голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу №28. Он занял место погибшего Айрата Хайруллина.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.