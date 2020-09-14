В Нижнекамске на выборах проголосовали почти 90% жителей
В Нижнекамске на прошедших выборах в Татарстане явка составила 86,69%. Об этом сегодня сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
Голоса на дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому избирательному округу №28 распределились так:
- Морозов Олег — 279 448 (73,42%);
- Ягудин Альберт — 35 526 (9,33%);
- Сираев Ильнар — 26 000 (6,83%);
- Барсуков Николай — 14 350 (3,77%);
- Колосов Андрей — 14 148 (3,72%);
- Стражников Леонид — 8 736 (2,3%).
Среди партий голоса нижнекамцев распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 66,99%;
- КПРФ — 17,83%;
- «Справедливая Россия» — 11,6%;
- ЛДПР — 3,4% (не преодолела порог).
По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, Нижнекамск стал самым тяжелым для комиссий: там сошлись все четыре выборные кампании, которые шли в этом году в республике.
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