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В Нижнекамске на выборах проголосовали почти 90% жителей

14:45, 14.09.2020
В Нижнекамске на выборах проголосовали почти 90% жителей
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске на прошедших выборах в Татарстане явка составила 86,69%. Об этом сегодня сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

Голоса на дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому избирательному округу №28 распределились так:

  • Морозов Олег — 279 448 (73,42%);
  • Ягудин Альберт — 35 526 (9,33%);
  • Сираев Ильнар — 26 000 (6,83%);
  • Барсуков Николай — 14 350 (3,77%);
  • Колосов Андрей — 14 148 (3,72%);
  • Стражников Леонид — 8 736 (2,3%).

Среди партий голоса нижнекамцев распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» — 66,99%;
  • КПРФ — 17,83%;
  • «Справедливая Россия» — 11,6%;
  • ЛДПР — 3,4% (не преодолела порог).

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, Нижнекамск стал самым тяжелым для комиссий: там сошлись все четыре выборные кампании, которые шли в этом году в республике.

Общество Татарстан
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