В Нижнекамске на выборах проголосовали почти 90% жителей

В Нижнекамске на прошедших выборах в Татарстане явка составила 86,69%. Об этом сегодня сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.



Голоса на дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому избирательному округу №28 распределились так:

Морозов Олег — 279 448 (73,42%);

Ягудин Альберт — 35 526 (9,33%);

Сираев Ильнар — 26 000 (6,83%);

Барсуков Николай — 14 350 (3,77%);

Колосов Андрей — 14 148 (3,72%);

Стражников Леонид — 8 736 (2,3%).

Среди партий голоса нижнекамцев распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 66,99%;

КПРФ — 17,83%;

«Справедливая Россия» — 11,6%;

ЛДПР — 3,4% (не преодолела порог).

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, Нижнекамск стал самым тяжелым для комиссий: там сошлись все четыре выборные кампании, которые шли в этом году в республике.

