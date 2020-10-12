Синоптики Татарстана: на этой неделе температура воздуха будет превышать многолетние значения

Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю. По их данным, температура воздуха будет превышать многолетние значения на 5—6 градусов.

13—15 октября Татарстан, как и в предыдущие дни, будет находиться на западной периферии антициклона. Завтра ночью и утром возможны небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью ожидается в районе +4..+9 градусов, днем +13..+18 градусов.

Такая же теплая и сухая погода сохранится в среду, 14 октября. На следующий день западная часть Татарстана окажется под влиянием передней части европейского циклона, поэтому местами возможен слабый дождь. Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов.

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По предварительным данным, 16—17 октября погода начнет меняться, так как республика попадет под влияние ложбины циклона с центром над Европой. В эти дни ожидается облачная погода и кратковременные дожди, в субботу также прогнозируется сильный юго-западный ветер. Днем температура воздуха составит до +17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что по всей России во второй декаде октября установятся аномально высокие температуры.

Синоптики также спрогнозировали небольшой снег на севере Татарстана к концу недели.