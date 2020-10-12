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Синоптики Татарстана: на этой неделе температура воздуха будет превышать многолетние значения

16:15, 12.10.2020
Синоптики Татарстана: на этой неделе температура воздуха будет превышать многолетние значения
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю. По их данным, температура воздуха будет превышать многолетние значения на 5—6 градусов.

13—15 октября Татарстан, как и в предыдущие дни, будет находиться на западной периферии антициклона. Завтра ночью и утром возможны небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью ожидается в районе +4..+9 градусов, днем +13..+18 градусов.

Такая же теплая и сухая погода сохранится в среду, 14 октября. На следующий день западная часть Татарстана окажется под влиянием передней части европейского циклона, поэтому местами возможен слабый дождь. Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов.

Фото: pixabay.com

По предварительным данным, 16—17 октября погода начнет меняться, так как республика попадет под влияние ложбины циклона с центром над Европой. В эти дни ожидается облачная погода и кратковременные дожди, в субботу также прогнозируется сильный юго-западный ветер. Днем температура воздуха составит до +17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что по всей России во второй декаде октября установятся аномально высокие температуры.

Синоптики также спрогнозировали небольшой снег на севере Татарстана к концу недели.

Общество Татарстан
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