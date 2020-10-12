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Россиянам пообещали аномально теплую середину октября

06:15, 12.10.2020
Россиянам пообещали аномально теплую середину октября
Фото: realnoevremya.ru

По всей России во второй декаде октября установятся аномально высокие температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью», — приводит его слова «РИА Новости».

В пятницу воздушные массы начнут идти с северо-запада, максимальные значения температур будут достигать 10—13 градусов, в выходные они понизятся. Несмотря на это, температура все равно будет превышать норму на 2—4 градуса.

pixabay.com

На юге европейской части России продолжит оставаться высокая температура. «Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей — Воронежской и Липецкой. Там температура выше 20 градусов. Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25—27 днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма», — сказал Вильфанд.

На севере Якутии дневные отметки поднимаются выше нуля — это очень редкое явление для осеннего периода. Превышение температурной нормы — 8—10 градусов.

Напомним, в середине прошлого месяца синоптики обещали похолодание.

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