Россиянам пообещали аномально теплую середину октября

По всей России во второй декаде октября установятся аномально высокие температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью», — приводит его слова «РИА Новости».

В пятницу воздушные массы начнут идти с северо-запада, максимальные значения температур будут достигать 10—13 градусов, в выходные они понизятся. Несмотря на это, температура все равно будет превышать норму на 2—4 градуса.

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На юге европейской части России продолжит оставаться высокая температура. «Это касается не только Северо-Кавказского округа, но и черноземных областей — Воронежской и Липецкой. Там температура выше 20 градусов. Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели. И начиная с Ростовской области, Краснодарского края всю неделю 25—27 днем. Такая высокая температура характерна и для Крыма», — сказал Вильфанд.

На севере Якутии дневные отметки поднимаются выше нуля — это очень редкое явление для осеннего периода. Превышение температурной нормы — 8—10 градусов.

Напомним, в середине прошлого месяца синоптики обещали похолодание.