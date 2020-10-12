Синоптики спрогнозировали небольшой снег на севере Татарстана к концу недели

В регионах Приволжского федерального округа сохраняется теплая, солнечная погода без существенных осадков, однако на часть территории в середине недели с севера опустится холодной фронт, принеся с собой дожди, а к концу недели немного снега, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Согласно его прогнозу, холодный фронт пока захватит Верхнюю Волгу: север Татарстана, Пермский край, Удмуртию, Кировскую область, север Нижегородской области.

realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани всю неделю ожидается +15 градусов, но в субботу похолодает до +4-5, ожидается дождь. Небольшой снег может появиться и в Уфе, но не раньше воскресенья. В этот день там ожидается дождь, а всю неделю будет + 15-17 градусов , пишет ТАСС.

На прошлой неделе в Гидрометцентре РТ рассказали, что до вторника в республике сохранится теплая и сухая погода.

