СМИ рассказали о договоренности глав МИД ЕС ввести санкции против Лукашенко

Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали общую позицию Евросоюза по введению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. На это решение повлияла инаугурация белорусского лидера.

Официальную позицию по включению Лукашенко в санкционный список представят на саммите ЕС 15—16 октября. Затем внешнеполитическая служба подготовит новую редакцию списка, которая вступит в силу после ее формального утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС. Процедура может занять от недели до нескольких месяцев, рассказали ТАСС информированные источники.

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О планах Евросоюза расширить санкции против Белоруссии сообщали СМИ на прошлой неделе. Там по-прежнему не признают Лукашенко легитимным президентом.