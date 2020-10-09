Евросоюз планирует расширить санкционный список по Белоруссии

Евросоюз 12 октября на встрече глав министерств иностранных дел намерен объявить о начале работы по расширению списка индивидуальных санкций по Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

В Евросоюзе по-прежнему не признают легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии. Страны Европы настаивают на диалоге.

Работа над новым списком индивидуальных белорусских санкций в Евросоюзе продолжается.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что с 2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями касательно ряда белорусских должностных лиц.

