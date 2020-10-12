В Татарстане вновь снизилась ставка по ипотеке

В Татарстане в августе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась до 7,08%. Год назад она составляла 9,85%.

Ставка постепенно уменьшается с мая прошлого года вслед за снижением ключевой ставки Банка России. В январе — августе этого года в Татарстане количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 17% — до 32 тысяч, их объем — на 32%, до 68 млрд рублей.

В августе количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с августом 2019 года увеличилось в 1,5 раза, до 5,5 тысячи. Объем предоставленных ссуд — в 1,8 раза, до 12 млрд рублей.

realnoevremya.ru

В Татарстане кредитный портфель на 1 сентября 2020 года составил 239 млрд рублей, что на 19% больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Доля просроченной задолженности на 1 сентября составила 0,64% (годом ранее — 0,66%). Это ниже общероссийского значения — 0,92% (1,03%), сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объем средств на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, вырос на 3,8 млрд рублей (22%).

