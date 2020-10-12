В Казани хозяйку мебельных фирм взяли под стражу в зале суда

Фото: "Реальное время"

К 3,5 года колонии общего режима приговорил сегодня владелицу мебельных компаний «Заретта» и «Заретта Казань» Марину Морозову Вахитовский райсуд Казани. Под стражу ее взяли в зале суда, передает журналист «Реального времени».

Морозову признали виновной в мошенническом хищении средств 22 клиентов, что еще в 2018 году остались без денег и заказанных в мебельном салоне кухонных гарнитуров.



Большую часть своего приговора Морозова слушала сидя. Адвокат пояснил — у нее поднялось давление. От вызова скорой подсудимая отказалась.

Ранее на суде потерпевшие клиенты рассказывали, как остались под Новый год без элементарных удобств, как Морозова скрывалась от них и как на следствии выяснилось — средства большей части клиентов даже не дошли до фабрики, на которой «Заретта Казань» заказывала мебель. Они были израсходованы на текущие нужды компании и самой хозяйки бизнеса.

В прениях гособвинитель Рамиль Галеев запросил для подсудимой 5,5 года колонии общего режима и удовлетворения гражданских исков потерпевших. Их потери составили от 30 до 330 тысяч рублей.

Потерпевшие же настаивали на максимальном сроке лишения свободы, обвиняя подсудимую не только в мошенничестве, но и в циничном отношении к ним и попытках манипуляции путем частичного погашения ущерба трем лояльно настроенным потерпевшим за пару недель до финала процесса.

Адвокат обвиняемой настаивал, что умысла хищения у его клиентки не было, ей обманом продали фирму с долгами, которые она пыталась погашать и не справилась с этим. Сама бизнес-леди лишь в последнем слове заявила, что признает свою вину, но только в причинении имущественного ущерба. «Я не мошенник, который обкрадывает людей, а человек, который очень сильно ошибся, переоценив свои действия», — заявила она.