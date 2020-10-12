СМИ: Трамп хочет заключить сделку с Россией по ядерному вооружению до выборов

Американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с президентом России Владимиром Путиным до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября, сообщает Axios.



По информации издания, встреча главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена в Женеве 2 октября позволила говорить о продлении СНВ в ближайшие недели.

Договор России и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году и истекает в феврале следующего года.

mil.ru

Россия была готова продлить договор на тех же условиях, но летом этого года Вашингтон предложил включить в него Китай, создать строгий механизм верификации и распространить соглашение на все ядерные боеголовки. МИД России пришел к выводу, что США не хотят продлевать соглашение.

Ранее США признали, что отстают от России в гонке ядерных вооружений и планируют увеличить бюджет.