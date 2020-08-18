США признали, что отстают от России в гонке ядерных вооружений и планируют увеличить бюджет
Власти США отметили, что Вашингтон отстает от России и Китая в сфере модернизации ядерных вооружений.
Как сообщает RT со ссылкой на документ сената США о вопросам политики Республиканской партии, Россия и Китайская народная республика активно работают над расширением программы ядерных арсеналов.
При этом США заявили, что ведут работу по поддержанию боеготовности ядерной триады, которая «имеет решающее значение для национальной безопасности США». В этом году бюджет на обновление арсенала составляет $12,46 млрд, и в следующем году его планируют увеличить.
Ранее Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями. В ходе переговоров Трамп выразил надежду, что благодаря переговорам удастся избежать трехсторонней гонки вооружений между США, Россией и Китаем.
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