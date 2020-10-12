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На выборах президента Северного Кипра лидирует Эрсин Татар

03:37, 12.10.2020
На выборах президента Северного Кипра лидирует Эрсин Татар
Фото: wikimedia.org / Kaihsu Tai

В воскресенье прошли выборы самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). После обработки 49,77% бюллетеней местный ЦИК объявил предварительные результаты.

Судя по подсчитанным бюллетеням, премьер-министр республики Эрсин Татар набрал 32,34% голосов, передает ТАСС. Действующий президент непризнанного государства Мустафа Акынджи — 29,83%.

Третьим с 21,54% идет лидер Республиканской турецкой партии и экс-премьер Туфан Эрхюрман.

Эксперты прогнозируют второй тур выборов, поскольку похоже, что никто из кандидатов уже не наберет больше половины голосов.

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