На выборах президента Северного Кипра лидирует Эрсин Татар
В воскресенье прошли выборы самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). После обработки 49,77% бюллетеней местный ЦИК объявил предварительные результаты.
Судя по подсчитанным бюллетеням, премьер-министр республики Эрсин Татар набрал 32,34% голосов, передает ТАСС. Действующий президент непризнанного государства Мустафа Акынджи — 29,83%.
Третьим с 21,54% идет лидер Республиканской турецкой партии и экс-премьер Туфан Эрхюрман.
Эксперты прогнозируют второй тур выборов, поскольку похоже, что никто из кандидатов уже не наберет больше половины голосов.Общество
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