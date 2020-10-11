«Перекрывать из-за кучки бегунов половину города»: Казанский марафон через призму соцсетей

В воскресенье состоялся ставший уже традиционным Казанский марафон. Этот вид спортивной активности сам по себе является одним из самых «селфиемких». Очень велик соблазн постить фотографии с медальками, в окружении бегунов и конечно с финишной лентой.

Соцсети действительно полны подобного контента. Подтянутые мужчины, стройные девушки. Кого здесь только не было, даже муфтий Татарстана, хотя он старается не пропускать подобных забегов не только в Казани.

Но довольны марафоном остались не все. В соцсетях можно заметить и возмущения. Все они связаны скорее с перекрытыми дорогами. Те казанцы, кто не увлекается бегом отрицательно отозвались о забеге: «Скажите, это норма перекрывать из-за кучки бегунов половину города в воскресенье???"

Но все же в целом Казанский марафон прошел скорее на позитиве. По крайней мере, веселых постов в соцсетях явно намного больше.