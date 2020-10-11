В Кирове прошел пикет против «антиковидных» мер

В Кирове ковид-диссиденты провели пикет против масочного режима. Они вышли к местной филармонии с различными плакатами.

Так, один из транспарантов гласит: «СМИ — разносчики пандемии страха».

В мероприятии приняли участие около 10 человек, передает портал 7×7.

По информации издания, полиция не пыталась прервать акцию.

Напомним, сегодня в России был поставлен очередной рекорд по количеству заразившихся — за сутки зафиксировано более 13 тысяч новых случаев.