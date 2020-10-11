В Кирове прошел пикет против «антиковидных» мер
В Кирове ковид-диссиденты провели пикет против масочного режима. Они вышли к местной филармонии с различными плакатами.
Так, один из транспарантов гласит: «СМИ — разносчики пандемии страха».
В мероприятии приняли участие около 10 человек, передает портал 7×7.
По информации издания, полиция не пыталась прервать акцию.
Напомним, сегодня в России был поставлен очередной рекорд по количеству заразившихся — за сутки зафиксировано более 13 тысяч новых случаев.ОбществоМедицина Кировская область
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