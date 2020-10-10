На Камчатке обнаружили судно, сбросившее отходы в воду

Фото: соцсети

На снимках со спутника обнаружили судно, которое 23 сентября в 7 утра сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива.

«Единая система мониторинга экологической обстановки сейчас прорабатывается. Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись», — рассказал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото: Роскосмос

Однако власти региона утверждают, что судно может быть не причастно к экологической катастрофе на побережье Камчатки, так как объем сброса веществ с него был минимальный.

Эксперты выявили на Камчатке превышение предельно допустимых норм некоторых веществ в десятки раз. В частности, фосфат-иона в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза.

