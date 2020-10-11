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Собянин: на Москву «наступает пандемия» коронавируса

11:50, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин: на Москву «наступает пандемия» коронавируса
Фото: скриншот

Мэр Москвы Сергей Собянин обеспокоен ростом количества тяжелых больных коронавирусом. По его словам, это говорит о том, что «пандемия наступает».

«Вокруг нас постоянно существует риск, что рядом находится человек, который, может быть, и сам не подозревая, болеет ковидом. Поэтому надо соблюдать требования, которые выставляются врачами», — рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» Собянин.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Он обратил внимание, что большинство умерших от коронавируса — лица старше 60 лет, половина из них — граждане с хроническими заболеваниями.

Ранее Собянин заявил, что власти города проконтролируют перевод сотрудников организаций на удаленный режим работы. По его словам, это лайт-вариант борьбы с пандемией.

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