Элвин Грей рассказал о смерти своего близкого друга

Фото: @elvin_grey_music

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, сообщил, что умер его близкий друг Айрат Хайретдинович Хамидуллин.

«Сегодня не стало моего друга... Очень доброго и порядочного человека — Айрата Хайретдиновича... Очень больно», — написал артист в своем Instagram.

Айрат Хамидуллин был гендиректором проектно-строительной компании «Прокомп» в Альметьевске. Эта компания проектировала продюсерский центр Elvin Grey.