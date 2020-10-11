Элвин Грей рассказал о смерти своего близкого друга
Певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, сообщил, что умер его близкий друг Айрат Хайретдинович Хамидуллин.
«Сегодня не стало моего друга... Очень доброго и порядочного человека — Айрата Хайретдиновича... Очень больно», — написал артист в своем Instagram.
Айрат Хамидуллин был гендиректором проектно-строительной компании «Прокомп» в Альметьевске. Эта компания проектировала продюсерский центр Elvin Grey.Общество Татарстан
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