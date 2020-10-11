Марат Зяббаров: Мы полностью обеспечиваем потребности населения в основных продуктах питания

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, агропромышленный комплекс республики является перспективной и динамичной развивающейся отраслью. Благодаря этому удается обеспечить население необходимыми продуктами питания.

«Наша общая цель — сделать агропромышленный комплекс республики высокоэффективной и конкурентоспособной отраслью и, в то же время, — сохранить уникальную культуру, традиции, обычаи и особый уклад сельской жизни», — отметил в своем поздравлении аграриям глава Минсельхозпрода РТ.

Фото: r-storona.ru

Зяббаров обратил внимание, что в этом году Татарстане собран рекордный урожай хлеба — более 5,4 млн тонн.

С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов и президент России Владимир Путин

