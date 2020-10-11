Минниханов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с профессиональным праздником работников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности.
В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал праздничное видео.
«Поздравляю всех работников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности! Эшләрегез һәрвакыт уң, табыннарыгыз мул булсын! Бәйрәм белән!», — написал Минниханов.
Сегодня в России празднуют День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым