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Минниханов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

09:12, 11.10.2020
Минниханов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с профессиональным праздником работников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности.

В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал праздничное видео.

«Поздравляю всех работников сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности! Эшләрегез һәрвакыт уң, табыннарыгыз мул булсын! Бәйрәм белән!», — написал Минниханов.

Сегодня в России празднуют День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

Общество Татарстан
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