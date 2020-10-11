Гекдениз Карадениз дал свой прогноз на матч России против Турции

Бывший футболист казанского «Рубина» и сборной Турции Гекдениз Карадениз поделился ожиданиями от матча своей национальной команды против России в рамках Лиги Наций. По его словам, российская сборная является фаворитом встречи.

«У Турции пока лишь одно очко, поэтому нашей команде очень важно добиться хорошего результата. На мой взгляд, Россия более дисциплинированная и тактически организованная команда. А у Турции более талантливые игроки.

Если ваша сборная сыграет невнимательно или не так серьезно отнесется к предстоящему матчу, то Турция может победить или хотя бы добыть ничью», — сказал Карадениз.

Экс-капитан «Рубина» Гекдениз Карадениз. Фото: realnoevremya.ru

Встреча между Россией и Турцией состоится сегодня в Москве, начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Историческое превью к матчу россиян против турецкой команды можно почитать в материале «Реального времени».