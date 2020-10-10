Матч с «командой Эрдогана»? Традиционно удобные для нашей сборной турки могут удивить

В воскресенье играем на фоне конфликта Армении и Азербайджана

11 октября сборные России и Турции встретятся в третьем туре Лиги наций. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что наш соперник представляет страну, которая больше других прогрессировала в последние два десятка лет в развитии командных видов спорта — и не в последнюю очередь футбола.

История наших встреч



Невероятно, но именно Турция была первым соперником футбольной сборной СССР в далеком 1924 году. Кто хочет, тот может считать первой официальной игрой нашей сборной проигрыш Финляндии на Олимпиаде 1912 года, после которого последовал разгром от Германии — 0:16. Но лично я убежден, что в царской России спорта как такового не было, а потому наша тогдашняя «национальная команда» — это такая же фикция, как, например, женский батальон Марии Бочкаревой. Яркое начинание, но довольно бессмысленное.

«Моя» сборная, а именно команда Советского Союза, свой первый международный матч сыграла 16 ноября 1924 года, разгромив в Москве Турцию — 3:0. И Михаил Бутусов, игравший еще за дореволюционную «недосборную» и прошедший фронты Первой мировой войны, забил туркам два первых гола. Как писал «Красный спорт», это снимал кинооператор, который ради красивых кадров залез на перекладину ворот.

Команда Советского Союза свой первый международный матч сыграла 16 ноября 1924 года, разгромив в Москве Турцию — 3:0. Фото: ok.ru/news.uefa

Советский Союз тогда находился в международной изоляции, но образование Турецкой Республики во главе Мустафой Кемалем Ататюрком привело к сотрудничеству двух обновленных государств, в том числе в области спорта.

Первое из двух поражений от турок советские футболисты потерпели в 1966 году, уже после того, как достигли высшего результата в своей истории — четвертого места на чемпионате мира. Турки тогда резко омолодили команду, приехав, по их словам, учиться, вместо чего дважды поразили наши ворота, не пропустив в свои ни разу.

И еще один любопытный факт из шестидесятых. Турецкая лига возникла в 1959 году, наконец-то упорядочив местный чемпионат страны. И тут президент федерации футбола Орхан Шереф Апак делает второй шаг, предложив многочисленным командам из провинций объединиться. Можно представить, в каком направлении пошлют у нас сейчас спортивного чиновника, который выйдет с таким предложением. Турки же, подумав, начали объединять силы в один клуб-кулак. «Бурсаспор» в 1963-м, «Самсунспор» и «Эскишехирспор» в 1965-м, «Денизлиспор», «Коджаелиспор» и «Малатьяспор» в 1966-м, «Ордуспор», «Сивасспор», «Трабзонспор» и «Элязигспор» в 1967-м, «Диярбакырспор» в 1968-м, «Газиантепспор» и «Карабюкспор» в 1969-м — в общей сложности сразу 13 команд вняли совету руководства и объединили силы для того, чтобы бороться в дальнейшем со Стамбулом, Анкарой, Измиром.



Первое из двух поражений от турок советские футболисты потерпели в 1966 году. Фото: rusteam.permian.ru

Автогол «единственного» советского баптиста-футболиста

Возвращаясь к нашим проигрышам — ладно еще матч 1966 был товарищеский, а вот вторая победа турок пришлась на отборочный цикл чемпионата Европы 1976 года. На стадионе Ататюрка в Измире потомки янычар обыграли нашу сборную, опять же, после крупнейшего успеха советского футбола, выигрыша Кубка кубков того года киевскими динамовцами. Собственно, 11 динамовцев и вышли на поле под руководством Виктора Лобановского, который переманил в свою команду еще и Виктора Звягинцева из «Шахтера». Будущий тесть Виктора Онопко не «напарил», за него это сделал Стефан Решко — единственный баптист в советском футболе, по его собственному утверждению. Он забил в свои ворота.

Любопытно, что годом ранее Решко также несогласованно сыграл с голкипером Евгением Рудаковым в игре Кубка кубков, и немец Рорбах из «Айнтрахта» забил практически в пустые ворота. Но тогда динамовцы выиграли — 2:1.

Кстати, автор этого автогола за всю свою звездную карьеру забил в чужие ворота лишь однажды. И забил венгру Золтану Милесу, уроженцу Мукачево из Закарпатья, где сам начинал играть в футбол, окруженный советскими венграми. Один так и вовсе носил фамилию Мадьяр, Степан Иванович.

Стефан Решко — единственный баптист в советском футболе, по его собственному утверждению. Он забил в свои ворота. Фото: footclub.com.ua

Выиграв у турок 14 матчей из 16, Советский Союз канул в Лету. Хотя и напоследок турки нам подсобили, проиграв обе игры в отборе на ЧМ-1990, зато однажды обыграв Австрию и дважды ГДР. В итоге у нас оказалось 11 очков, у Австрии — 9, у ГДР и Турции — по 7.

Российско-турецкие взаимоотношения перед завтрашним матчем также радовали нас четырьмя победами при двух ничьих.

Если говорить о клубных успехах Турции, то лучшим результатом до сих пор значится четвертьфинал «Бешикташа» в Кубке европейских чемпионов 1987 года. Если не знать, что по пути к нему «Бешикташ» обыграл албанское «Динамо», а кипрский «Апоэль» отказался играть по политическим мотивам. А в четвертьфинале турки попали под каток киевского «Динамо» с 0:5 дома и 0:2 в гостях. Мы в те годы выносили турецкие команды на раз (ростовский СКА — «Анкарагюджю») и два (минское «Динамо» — «Генчлербирлиги»). Да и Киев в 1981-м обыгрывал «Трабзонспор».



Что день грядущий нам готовит?

Любопытен год 2020-й, практически лишенный спортивных событий, но насыщенный политическими. Серьезно, спросите сами себя, что обсуждалось на политических шоу в прошлом году? Приход к власти Владимира Зеленского на Украине. А спорта было хоть завались, с горкой. Что мы видим сейчас? Два чемпионата Европы по фигурному катанию и водному поло, зато политика не сходит с экранов. Последнее из политических событий, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, напрямую затрагивает интересы и Турции, и России — и как бы не вразрез. И уж совершенно точно никто не сможет предсказать, чем для нас будет Турция в 2021 году. Любимым местом отдыха соотечественников среднего достатка или страной, с которой у нас (не дай бог, конечно) что-то вроде нового Халхин-Гола или острова Чжэньбаодао, когда-то носившего название Даманский.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном напрямую затрагивает интересы и Турции, и России. Фото: eadaily.com

Впрочем, оставим неясные перспективы и обратимся пока к событиям прошлого, составив некую ретроспективу турецкого спорта, пожалуй, одного из самых прогрессирующих, наравне с китайским. Точнее, так. Китай спрогрессировал в 80-е годы, добившись выдающихся результатов в одиночных видах спорта и буксуя в командных игровых дисциплинах. А Турция стала одной из самых видных спортивных держав как раз в крупных игровых командных видах, начав активно развивать их в девяностые. Любопытен вектор этих улучшений. Китай использовал тренерскую мысль, в основном, представителей исчезнувших стран — ГДР и СССР, а Турция воспользовалась спортсменами СССР, а также другой исчезнувшей страны — Югославии, да и сейчас делает ставку на спортсменов больше, чем на тренеров. Впрочем, обо всем по порядку.

Турция, к слову, зачастую использовала политические потрясения в России, чтобы улучшить свой «генофонд». Так, Октябрьская революция пополнила обслуживающий персонал Турции обломками российской знати, которая пошла в прислугу, а кое-где и на панель, если верить роману Михаила Булгакова «Бег». Впрочем, даже прислуживая, русские эмигранты презирали своих новых хозяев, что можно обнаружить, например, в сборнике рассказов яркого представителя этой эмиграции Аркадия Аверченко под названием «Дюжина ножей в спину революции».

Любопытно, кстати, что в спорте тогдашней Турции не прослеживается «русского следа», поскольку в царской России эта отрасль, как мы уже отметили, практически не развивалась, да и сами турки не придавали спорту серьезного значения. Участия на Олимпиадах были для турок относительно успешными дважды, в 1948 и 1960 годах, когда их борцы удачно выступили на коврах Лондона и Рима соответственно. Причем в случае с Лондоном надо еще уточнить, что там из-за волюнтаризма МОК не выступала сборная СССР.

Миллион долларов за граммы «золота»

За свое первое олимпийское «золото», не связанное с борьбой, Турция в прямом смысле слова заплатила миллион долларов, перекупив у Болгарии перспективного тяжелоатлета Наима Сулейманоглу. Изначально это был Наим Сулейманов, который в середине 80-х пережил в Болгарии странный период, когда местных турок начали зачем-то переписывать в болгар. Так Наим превратился в Наума Шаламанова, а другой олимпийский чемпион по боксу Исмаил Мустафов стал называться Ивайло Мариновым. Темная история…

За свое первое олимпийское «золото», не связанное с борьбой, Турция заплатила миллион долларов, перекупив у Болгарии перспективного тяжелоатлета Наима Сулейманоглу. Фото: vespo.com.ua

И вскоре это стало своеобразной визитной карточкой Турции: болгарин Халил Мутлу, Хафиз Сулейманоглу из советского Азербайджана в тяжелой атлетике, эфиопка Эльван Абейлегессе и азербайджанец Рамиль Гулиев в легкой атлетике, баскетболисты Асим Парс (Пашчанович), Эмир Прелджич, Мирсад Туркан (Яхович) из бывшей Югославии…



Но вернемся к футболу. Именно он первым продемонстрировал свою растущую мощь турецкого спорта, когда «Галатасарай» вышел в полуфинал Кубка чемпионов 1989 года. Какой-то части читателей этот факт ни о чем не скажет, но тогда, в конце 80-х, существовало неписанное правило: сильные клубы — сильная сборная, поскольку лимит на легионеров не позволял создавать мультинациональные команды во внутреннем первенстве. Вот и «Галатасарай» тех лет — это три легионера из Югославии, прямо скажем, не самого высокого уровня, и костяк из местных футболистов и тренеров во главе со знаковым для Турции наставником Мустафой Денизли.

Лидером на поле тогда был легендарный нападающий Танжу Чолак, но, как это зачастую бывает, он не смог дождаться первых успехов сборной страны, угодив в тюрьму за контрабанду автомобиля. В том же 1994 году сборная Турции стартует в отборе, который приведет ее к дебюту на чемпионате Европы-1996.



Первые успехи и непостоянство ведущих тренеров

Турки тогда стартовали в отборочной группе, где однозначным фаворитом считалась наша предыдущая противница — Швеция. Но не только в СССР было головокружение от успехов, как сетовал товарищ Сталин. Шведы, после «бронзы» на только что прошедшем ЧМ в США, выступили настолько отвратительно, что пропустили выше себя всех, кто хотел — швейцарцев, турок, могли бы и венгров пропустить, если бы те чуть поднатужились. Реальный уровень Швейцарии и Турции выявил финальный турнир в Англии, на котором команды набрали на двоих одно очко в шести встречах.

Фатих Терим не пригласил в сборную ни одного игрока «Галатасарая», полуфиналиста Кубка чемпионов, и вообще в Турции не прослеживается культ незаменимых игроков. Фото: dic.academic.ru

Но лиха беда начало. Любопытно, что тренер Фатих Терим не пригласил в сборную ни одного игрока «Галатасарая», полуфиналиста Кубка чемпионов, и вообще в Турции не прослеживается культ незаменимых игроков. Мы уже упоминали историю Чолака, который так и не дождался дебюта на Евро, будучи первым и единственным турком — обладателем Золотой бутсы. И дело даже не в криминале, была бы надобность в футболисте, нашли бы смягчающие обстоятельства. Нет, просто сами турки не держатся за игроков. Небольшой временной отрезок от дебюта на ЧЕ-1996 до «бронзы» на ЧМ-2002 прошли только четверо: голкипер Речбер Рюштю, супербомбардир Хакан Шукюр, а также Алпай и Ариф. Мустафа Денизли вывел сборную Турцию в четвертьфинал чемпионата Европы-2000, имея в составе только семерых, игравших у Терима: названный квартет, а также Огюна, Сергена и Тайфуна. Следующий тренер сборной Шенол Гюнеш на ЧМ-2002 использовал девятерых из призыва Денизли. Взял квартет незаменимых и Маззи Иззета, Тугая, Умита, Унсала и второго вратаря Омера. Плюс вернул Бюлента, который играл еще на Евро-1996 у Терима.

Который в конце XX века добьется самого главного успеха в турецком спорте, выиграв Кубок кубков. Да, дело Жан-Марка Босмана уже вовсю меняет составы европейских команд, но «Галатасарай» пока еще остается командой турок, усиленной двумя бразильцами Таффарелом и Капоне и двумя румынами Попеску и Хаджи. Но основа команды — десять турецких сборников, включая Арифа, Бюлента, Унсала, Шукюра. Совладать с «Галатасараем» в том сезоне смог на групповом этапе Лиги чемпионов только «Челси» — 5:0 и 1:0.

Терим вернется в сборную, чтобы сделать ее бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, разделив это место со сборной России Гуса Хиддинка. Всего 6 лет прошло с триумфа команды Гюнеша, в составе которой играло много молодежи, но на Евро-08 сыграли только Нихат и Эмре и бессменный голкипер Рюштю Речбер, на тот момент 35-летняя легенда турецкого футбола.



Спортивный фундамент Турции: наличие трех мультиспортивных суперклубов

Покончив с футболом, упомянем еще два вида спорта, которые в Турции поднялись до невиданных высот. Это баскетбол, где мужская сборная — призер чемпионата мира и Европы, дважды отбиралась на Олимпиаду, а женская — дважды призер чемпионатов Европы и также дважды выступала на Олимпиадах. Плюс волейбол, где женская команда четырежды становилась призером чемпионатов Европы, плюс по этим видам спорта в Турции очень сильные чемпионаты. Хотя, например, в водных видах провал. Ни одного сильного пловца в стране не было за всю ее историю, водное поло весьма посредственное, сколько бы югославов не усиливало местные клубы и сборную. Откуда же баскетбол и волейбол? У волейболисток был период, когда сборную усиливали легионеры россиянки Наталья Ханикоглу (Шигина), уроженка Болгарии Нериман Озсой, но это капля в море успехов волейбольной дружины. Плюс в стране сейчас сильнейший в мире чемпионат.

Мужская сборная Турции по баскетболу — призер чемпионата мира и Европы, дважды отбиралась на Олимпиаду. Фото: trtavaz.com.tr

Вот здесь, возможно, и скрывается причина успеха. Турция именно в баскетбол и волейбол вкачивает серьезные деньги через солидные структуры. Волейбол — это банковская сфера, достаточно посмотреть на названия команд: «Вакыфбанк», «Зираатбанк», «Халкбанк», «Гюнеш Сигорта» — страховое сообщество, «Тюрк Хава Йоллары» — авиакомпания. В третьем по величине городе Турции Измире поняли, что не смогут конкурировать со Стамбулом и Анкарой в футболе, сделав ставку на волейбол — «Аркасспор» и «Карсияку». А в баскетбол пошли спонсоры, завязанные на производстве. «Анадолу Эфес», бывший «Эфес Пилсен», — это пиво, «Улкер Генчлик» — сладости, «Эджзаджибаши» — разноплановый холдинг, выросший из фармацевтической лаборатории, «Турк Телеком» — связь.

И как фундамент могущества баскетбола, волейбола, а также футбола, — это спортивные суперклубы «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче», три стамбульских мультиспортивных монстра, развивающих практически все виды. Это уже не бизнес, как баскетбол-волейбол, где спонсоры могут приходить и уходить, это религия, часть жизни, в которую турки вовлекаются с рождения. Не случайно наши легионеры рассказывают, что болельщики этих трех команд кочуют с одной спортивной арены на другую, где играют их любимцы. Такой преданности нет ни в одном подобном спортивном сообществе: испанских «Барселоне» или «Реале», греческих АЕКах, ПАОКах, «Олимпиакосах» и «Панатинаикосах», израильских «Маккаби» и «Хапоэлях», сербских «Партизанах», российских «Спартаках». Разве что сербская «Црвена звезда» так же ощущает себя частью одного большого сообщества, «старшие братья» в котором играют в футбол-баскетбол, а «братья меньшие» — в другие командные игры.

Соответственно, футбольным «Бешикташу», «Галатасараю», «Фенербахче» не страшны никакие катаклизмы политического или экономического характера, скорее небо упадет на землю и воды Босфора потекут вспять, чем они растеряют своих поклонников и могущество. А в футболе им всегда найдется конкуренция, то «Анкарагюджю», то «Генчлербирлиги», то родная команда Гекдениза Карадениза «Трабзонспор», сейчас — «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор».



Витрина клубного магазина «Бешикташа». Фото: wikimedia.org

Смотри футбол с Сычевым и Смертиным, слушай с Виктором Гусевым

Турки подходят к матчу с Россией, сыграв 7 октября в Кельне ничью в товарняке с Германией — 3:3. Турки постоянно отыгрывались, установив окончательный счет только на четвертой добавленной минуте, что привычнее как раз для Германии. Хотя автора этого гола Кенана Карамана турком можно назвать лишь номинально, ведь он родился, начал и продолжает играть в Германии. А в составе были также Каан Айхан, Хасан Али Калдырым, Назим Сангаре, в ближайшем запасе числятся Ахмет Кутуджу, Юнус Маллы, Олджай Шахан и наиболее известный сейчас турко-немец Хакан Чалханоглу. Не сказали последнего слова возрастные, но не старые Гекхан Тере, Дженк Тосун, Нури Шахин. Плюс несколько «голландцев», включая Оузхана Озьякупа. Никого не удивит, если спустя 100 лет после своего первого матча со сборной СССР уже турки будут фаворитами встреч наших сборных.

Кстати, воскресную игру казанцы смогут посмотреть на большом экране стадиона «Ак Барс Арена», в фан-зоне сборной России. Помимо собственно просмотра игры, собравшиеся болельщики получат возможность попробовать свои силы в комментировании игры вместе с голосом Первого канала Виктором Гусевым, а также поучаствовать в автограф-сесии с бывшими игроками сборной Алексеем Смертиным и Дмитрием Сычевым. У фанатов также будет шанс выиграть майки и мячи с автографами игроков сборной России и принять участие в телемосте со сборной с московского стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

