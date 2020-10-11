Тренер «Ак Барса»: «Нефтехимик» смотрелся посвежее, это был ключевой момент»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Сергей Душкин прокомментировал поражение от «Нефтехимика»(2:3 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Традиционно напряженные матчи в Нижнекамске, сегодняшний не был исключением. Соперник смотрелся посвежее, у них было больше времени на восстановление. Это был ключевой момент. Мы заработали сегодня очко, поблагодарил ребят.

Не сразу вошли в игру, первый период провалили. Потом внесли коррективы, второй период играли лучше: и по контролю шайбы, и по движению», — сказал Душкин.

Сергей Душкин. Фото: ak-bars.ru

Напомним, тренерский штаб «Ак Барса» сдал сомнительные тесты на коронавирус и пропустили две последние игры клуба. На время их отсутствия командой руководит главный тренер казанского «Барса» Сергей Душкин. Подробнее об его карьере можно почитать в материале «Реального времени».