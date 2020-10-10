В Зеленодольске проходят всероссийские соревнования по маунтинбайку

Сегодня в Зеленодольске открылись первенство, чемпионат и Кубок России по маунтинбайку.

Для участия в велотурнире прибыли порядка 100 спортсменов из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Ярославской областей, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района.

Участников поприветствовал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Он отметил, что город становится центром притяжения спортсменов со всей страны, которые демонстрируют свои навыки и способности.



Фото: Роман Хасаев

Афанасьев вручил велогонщице Дарье Гордеевой удостоверение мастера спорта России по велоспорту и благодарственное письмо ее тренеру Людмиле Петровой.

Велогонки в Зеленодольске продолжатся до 11 октября.

Маунтинбайк — это гонки вне дорог на горных велосипедах.