В Зеленодольске проходят всероссийские соревнования по маунтинбайку
Сегодня в Зеленодольске открылись первенство, чемпионат и Кубок России по маунтинбайку.
Для участия в велотурнире прибыли порядка 100 спортсменов из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Ярославской областей, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района.
Участников поприветствовал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Он отметил, что город становится центром притяжения спортсменов со всей страны, которые демонстрируют свои навыки и способности.
Афанасьев вручил велогонщице Дарье Гордеевой удостоверение мастера спорта России по велоспорту и благодарственное письмо ее тренеру Людмиле Петровой.
Велогонки в Зеленодольске продолжатся до 11 октября.
Маунтинбайк — это гонки вне дорог на горных велосипедах.Спорт Татарстан
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