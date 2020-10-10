День сельского хозяйства и новый парк в Елабуге: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 октября

В Высокогорском районе Татарстана продолжаются мероприятия, посвященные Дню сельского хозяйства. Глава района Рустам Калимуллин показал, как прошло торжество. На нем побывал даже руководитель Минсельхозпрода РТ Ришат Хабипов.

В Елабуге начнут благоустройство парка в 4-м микрорайоне. Такое обещание дал глава района Рустем Нуриев. Он сообщил, что парк вошел в республиканскую программу. Работы стартуют в 2021 году.

Глава Чистопольского района похвастался производственными достижениями. Местное производство компании «МЕТТЭМ-М» выпускает автокомпоненты для российских и зарубежных компаний.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов показал как проходила в райцентре сельскохозяйственная ярмарка. По его словам, ярмарка радует как продавцов, так и покупателей.

А глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин сегодня решил ограничиться красивым осенним пейзажем и пожеланием доброго утра.