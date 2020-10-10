Светлане Тихановской дали поговорить с мужем впервые за четыре месяца

В субботу, после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ Белоруссии, арестованный блогер Сергей Тихановский смог поговорить с женой впервые за четыре месяца.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — сообщается в телеграм-канале, который ведут сторонники Тихановской.

Напомним, что перед стартом выборов именно Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако его арестовали еще до регистрации. Тогда кандидатом стала жена блогера Светлана. Она и стала символом протеста жителей страны.

Также государственные издания сообщают, что после визита Лукашенко будет освобожден из СИЗО Виктор Бабарико.