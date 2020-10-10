КНИТУ-КАИ почти полностью возвращается на «дистант»
Руководство КНИТУ-КАИ решило перевести студентов на дистанционное обучение. С понедельника семинары и практические занятия по возможности будут проводиться онлайн.
Студентам придется ходить только на занятия, требующие высокотехнологичного оборудования или уникального ПО, сообщает пресс-служба вуза. Лекции в КАИ уже проходили дистанционно.
«Это временная мера, продиктованная тем, что предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Университет продолжает работать, преподаватели будут проводить занятия с использованием дистанционных технологий — и в то же время будут вести индивидуальные консультации, в первую очередь по курсовым проектам и расчетно-графическим работам», — говорится в сообщении.
Дирекции институтов и факультета, кафедры и администрация университета продолжат работать в обычном режиме.ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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