КНИТУ-КАИ почти полностью возвращается на «дистант»

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

Руководство КНИТУ-КАИ решило перевести студентов на дистанционное обучение. С понедельника семинары и практические занятия по возможности будут проводиться онлайн.

Студентам придется ходить только на занятия, требующие высокотехнологичного оборудования или уникального ПО, сообщает пресс-служба вуза. Лекции в КАИ уже проходили дистанционно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Это временная мера, продиктованная тем, что предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Университет продолжает работать, преподаватели будут проводить занятия с использованием дистанционных технологий — и в то же время будут вести индивидуальные консультации, в первую очередь по курсовым проектам и расчетно-графическим работам», — говорится в сообщении.

Дирекции институтов и факультета, кафедры и администрация университета продолжат работать в обычном режиме.