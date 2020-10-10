Скончался экс-игрок «Спартака» и сборной России Василий Кульков

Пресс-служба футбольного клуба «Спартака» сообщила о кончине экс-защитника «красно-белых» и сборных СССР и России Василия Кулькова. В последние годы футболист лечился от онкологии и скончался в реанимации перед плановой операцией.

«Сегодня после тяжелой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», — говорится в сообщении клуба.

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков.



Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020

В июне Кулькову исполнилось 54 года. По предварительным данным похороны состоятся в понедельник.

В бытность футболистом Кульков долгие годы выступал за «Спартак», а также португальские «Бенфику» и «Порту», санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За свою карьеру он становился чемпионом СССР (1989 год), дважды выигрывал чемпионат Португалии и обладателем Кубка России в составе «Зенита» (1999 год).