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На Kazan Digital Week рассказали, когда на дорогах появятся беспилотники

17:42, 23.09.2020 1
На Kazan Digital Week рассказали, когда на дорогах появятся беспилотники
Фото: bash.news

На форуме Kazan Digital Week эксперт Султан Жанказиев рассказал, когда на дорогах РФ появятся беспилотники.

«Ответ непростой. Это один из наиболее обсуждаемых вопросов сейчас. Все начнется с беспилотных ТС для отдельных видов задач. Законодательство в этой части сформируется в перспективе 3—4 лет», — поделился мнением Жанказиев.

Фото Рината Назметдинова

Эксперт полагает, что беспилотные такси и автомобили для простых граждан появятся гораздо позже.

«Дело в том, что не до конца смоделированы риски и угрозы. Существует большая опасность кибератак. Причем чисто технически такие авто уже сделаны. При этом законодательство для пилотных зон уже есть. В массовом же сегменте законодательство появится тогда, когда мы ответим, в какой степени гражданин будет защищен. Есть разная оценка, на мой взгляд, речь идет о перспективе 7—8 лет», — считает эксперт.

Напомним, что в Казани проходит международный онлайн-форум Kazan Digital Week.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Султан конечно эксперт ... но сулатанат не слышал про канатные дороги - роботы для перевозки по воздуху - безопасно и без пробок и одидания, доступные жителям Анкары, Ла-Паса, Куала-Лумпур, Мехико, Берлина, и еще множества городов в 88 странах? А это и есть беспилотники и каждый день для всех... эксперт наверно не эксперт... - пусть в Ютуб заходит и ищет Ляйтнер или Доппельмайр или СКАДО
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