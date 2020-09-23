На Kazan Digital Week рассказали, когда на дорогах появятся беспилотники

На форуме Kazan Digital Week эксперт Султан Жанказиев рассказал, когда на дорогах РФ появятся беспилотники.



«Ответ непростой. Это один из наиболее обсуждаемых вопросов сейчас. Все начнется с беспилотных ТС для отдельных видов задач. Законодательство в этой части сформируется в перспективе 3—4 лет», — поделился мнением Жанказиев.

Фото Рината Назметдинова

Эксперт полагает, что беспилотные такси и автомобили для простых граждан появятся гораздо позже.

«Дело в том, что не до конца смоделированы риски и угрозы. Существует большая опасность кибератак. Причем чисто технически такие авто уже сделаны. При этом законодательство для пилотных зон уже есть. В массовом же сегменте законодательство появится тогда, когда мы ответим, в какой степени гражданин будет защищен. Есть разная оценка, на мой взгляд, речь идет о перспективе 7—8 лет», — считает эксперт.

Напомним, что в Казани проходит международный онлайн-форум Kazan Digital Week.

