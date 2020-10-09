Открытие веревочного парка в Буинске и День машиностроителя: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 октября

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов вручил сегодня медаль «90 лет образования Апастовского района» Муслиху Ситдикову, выходцу района, внесшему большой вклад в его развитие.

Руководитель Буинского района Ранис Камартдинов вместе с детьми пригласил татарстанцев в новое общественное пространство — Sky Park.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров провел встречу с военным комиссаром Буинского и Дрожжановского районов Радиком Тухватуллиным и обсудил вопросы недавностартовавшего военного осеннего призыва.

Руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин сообщил о начале работы временного инфекционного госпиталя в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» для оказания помощи больным COVID-19.

Руководители Лениногорского и Чистопольского районов Рягат Хусаинов и Дмитрий Иванов поделились фото с выставки машиностроительных предприятий РТ, приуроченной ко Дню машиностроителей.