«Уфа» объявит имя нового тренера команды в воскресенье

Имя нового главного тренера футбольного клуба «Уфа» станет известно в воскресенье. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков.

«Договоренность с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой, — сказал Шайбеков.

Ринат Шайбеков. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, на этой неделе с поста главного тренера «Уфы» ушел Вадим Евсеев. Рулевой уфимцев покинул должность по обоюдному согласию сторон.

По некоторым данным, на вакантный пост претендуют четыре тренера. В том числе Сергей Юран, Алексей Стукалов, Рашид Рахимов и Олег Кононов. При этом последний из списка уже заявил, что информация о его назначении не соответствует действительности.