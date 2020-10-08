Кононов опроверг слухи о возможном назначении в ФК «Уфа»

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов не претендует на пост рулевого футбольного клуба «Уфа». Российский специалист заявил, что информация о его назначении не соответствует действительности.

«Информация о моем назначении в «Уфу» не соответствует действительности, это неправда», — сообщил Кононов.

Олег Кононов назвал неправдой свое возможное назначение в ФК «Уфа». Фото: vk.com/ufafc

Напомним, накануне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подал в отставку со своего поста. Исполняющим обязанности рулевого уфимского клуба назначен Арслан Халимбеков.

Подробнее об уходе Евсеева можно почитать в материале «Реального времени».