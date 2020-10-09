Экс-тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Уфу»

Бывший рулевой футбольного клуба «Химки» Сергей Юран входит в число претендентов на пост главного тренера «Уфы». Об этом сообщает журналист и экс-пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков.

Ранее в числе кандидатов на должность в «Уфе» называли Алексея Стукалова, Рашида Рахимова и Олега Кононова. При этом последний из них уже заявил, что слухи в отношении него ничем не обоснованы.

«Есть и третий, не прозвучавший пока вариант — Сергей Юран. Слух о его возможном появлении в «Уфе» возник некоторое время назад. Если Стукалова и особенно Рахимова можно считать кандидатурами Газизова, Юран в случае своего назначения будет выбором республиканской власти. Он возглавлял ФК «Зоркий», когда Радий Хабиров был мэром этого подмосковного города. Мурзагулов, кстати (точнее — некстати), одно из недавних своих интервью об «Уфе» давал, будучи одетым в тренировочную кофту «Зоркого», — сказал Казаков.

Ранее Юран заявил, что его бывший клуб «Химки» в предстоящем сезоне дважды специально проиграет московскому «Спартаку», а команда станет неофициальным фарм-клубом «красно-белых» в РПЛ. Тренера уволили за неделю до старта в чемпионате, он обвинил в этом лично генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который до этого был руководителем «Уфы».

Во времена мэрства Хабирова в Красногорске Юран был включен в состав Общественной палаты города. Фото: vk.com/radiyhabirov

Юран в свое время работал главным тренером красногорского клуба «Зоркий». Мэром города в те годы был Радий Хабиров, ныне глава Республики Башкортостан. По его просьбе Юран был включен в состав Общественной палаты Красногорска.

Напомним, в начале текущей недели Вадим Евсеев покинул должность главного тренера «Уфы» по обоюдному соглашению сторон.