Бердыева в «Динамо» не будет. Спортивный директор клуба убедил руководство не назначать специалиста

Фото: ФК «Рубин»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач убедил руководство бело-голубых не назначать на пост главного туркменского специалиста Курбана Бердыева, который являлся основным кандидатом от одного из блоков правления «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.



С большой вероятностью на вакантный пост назначат Сандро Шварца, с которым Бувач знаком еще по «Майнцу». Об этом сообщает «Чемпионат».



По информации источника, совет директоров «Динамо» должен утвердить нового главного тренера до конца текущей недели.

Источник: fcdynamo.ru





Напомним, ранее мы писали о том, что бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост тренера «Динамо» и ведет переговоры с руководством московского клуба.

