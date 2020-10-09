Полицейские Казани задержали жительницу Новосибирска за обманы с продажей щенков

Полицейские Казани задержали жительницу Новосибирска, которая обманула жителей Татарстана, разместив фейковой объявление о продаже щенков. Об этом рассказали в МВД по РТ.

В правоохранительные органы обратилась 23-летняя жительница города. Она пыталась приобрести на сайте объявлений породистого щенка за тысяч рублей. Когда она перевела сумму, продавец перестала выходить на связь.

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Полицейские выяснили, что счет, на который пострадавшая отправила деньги совпадает со счетом, проходящим по уголовному делу, возбужденному в городе Волжск. Полицейские смогли установить личность подозреваемой, ей оказалась 19-ти летняя жительница Новосибирска.

Сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Новосибирск. В ходе работы выяснилось, что девушка размещала информацию о продаже щенков по выгодной цене, регистрируясь под разными именами, указывала разные города. Переписку вела только в WhatsApp. После получения денег, она блокировала покупателей.

Также установлена причастность подозреваемой к такому же преступлению в отделе полиции «Азино-2». Расследование уголовных дел продолжается.



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