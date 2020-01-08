Мошенник из Челнов похитил у кировчанки деньги под предлогом покупки щенка

Сотрудники УМВД по Кировской области задержали жителя Набережных Челнов по подозрению в хищении средств с банковского счета женщины из Кирова.

Злоумышленник откликнулся на объявление о продаже щенка «породы йорк» (йоркширский терьер, стоимость которого может составлять от 10 до 50 тысяч рублей), которое разместила в интернете пострадавшая. Он выразил желание приобрести щенка и попросил реквизиты карты для внесения предоплаты. Пострадавшая сообщила злоумышленнику цифры с обратной стороны карты и код, поступающий в СМС, после чего тот смог списать около 13 тысяч рублей со счета женщины.

Само хищение произошло в ноябре, сейчас продолжается расследование уголовного дела по статье о краже с банковского счета. Сотрудники УМВД по Кировской области выезжали в командировку в Татарстан, чтобы задержать злоумышленника.