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Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром

12:40, 09.10.2020 1
Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром
Фото: grani.lv/

Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром, сообщает Agence France-Presse.

О том, что Армения готова к возобновлению мирного диалога по Карабаху, сообщил премьер-министр Никол Пашинян в пятницу на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване.

«Наш народ сплочен как никогда и готов отстоять свою свободу и независимость. Мы верны принципу мирного урегулирования конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса, в соответствии с заявлениями, сделанными за последние несколько дней президентами и главами МИД стран-сопредседателей ОБСЕ», — приводит его слова «Sputnik Армения».

realnoevremya.ru

Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС состоится в этом году 4 декабря в Москве.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:00
    Погибли несколько сотен (или тысяч?) молодых ребят, уничтожены военные запасы, разрушены сотни объектов. Теперь перемирие по новой линии фронта, где Азербайджан "освободил" несколько сотен кв.километров горной местности, один город и несколько сел (разрушенных).
    Сейчас стороны снова накупят у России боеприпасов, техники и опять через 3-4 года ситуация повторится.
    Оказалось, что наличие большого числа беспилотников не гарантирует победы и "плюха" Эрдогану за безрезультатную поддержку.
    И РАДИ ЧЕГО ВСЕ ЭТО?
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