Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром

Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром, сообщает Agence France-Presse.

О том, что Армения готова к возобновлению мирного диалога по Карабаху, сообщил премьер-министр Никол Пашинян в пятницу на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване.

«Наш народ сплочен как никогда и готов отстоять свою свободу и независимость. Мы верны принципу мирного урегулирования конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса, в соответствии с заявлениями, сделанными за последние несколько дней президентами и главами МИД стран-сопредседателей ОБСЕ», — приводит его слова «Sputnik Армения».

realnoevremya.ru

Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС состоится в этом году 4 декабря в Москве.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан.