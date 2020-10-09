Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром
Стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу утром, сообщает Agence France-Presse.
О том, что Армения готова к возобновлению мирного диалога по Карабаху, сообщил премьер-министр Никол Пашинян в пятницу на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване.
«Наш народ сплочен как никогда и готов отстоять свою свободу и независимость. Мы верны принципу мирного урегулирования конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса, в соответствии с заявлениями, сделанными за последние несколько дней президентами и главами МИД стран-сопредседателей ОБСЕ», — приводит его слова «Sputnik Армения».
Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС состоится в этом году 4 декабря в Москве.
Ранее Никол Пашинян заявлял, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан.ОбществоВласть
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