Армения озвучила условия для уступок по Нагорному Карабаху

Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху, если на аналогичные меры пойдет Азербайджан, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах к ним готов, Армения пойдет на зеркальные уступки, если к ним будет готов Азербайджан», — передает агентство AFP.

realnoevremya.ru

5 октября Иран разработал план по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Министерство иностранных дел республики полагает, что спор Армении и Азербайджана не решить военным путем. В этот же день бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента России Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт. В Кремле ответили, что все усилия Москвы направлены на прекращение огня и возобновление переговоров между сторонами.

