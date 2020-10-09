В Татарстане не будут переносить осенние каникулы из-за коронавируса

В Татарстане не планируется переноса осенних каникул из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



realnoevremya.ru / Максим Платонов

По ее словам, во время каникул планируется создание пришкольных лагерей, сейчас над этим ведется работа: «Мы разработали памятку и письма для школ по мерам профилактики, они будут такие же, как и при летней оздоровительной кампании. Это будет конец октября, и, думаю, что школьные лагеря будут работать в штатном режиме».

Таким образом, осенние каникулы пройдут традиционно со 2 по 8 ноября.

Ранее Минобразования Татарстана заявляло, что школы не собираются переводить на «удаленку».