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В Татарстане не будут переносить осенние каникулы из-за коронавируса

10:56, 09.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане не будут переносить осенние каникулы из-за коронавируса
Фото: mon.tatarstan.ru

В Татарстане не планируется переноса осенних каникул из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

По ее словам, во время каникул планируется создание пришкольных лагерей, сейчас над этим ведется работа: «Мы разработали памятку и письма для школ по мерам профилактики, они будут такие же, как и при летней оздоровительной кампании. Это будет конец октября, и, думаю, что школьные лагеря будут работать в штатном режиме».

Таким образом, осенние каникулы пройдут традиционно со 2 по 8 ноября.

Ранее Минобразования Татарстана заявляло, что школы не собираются переводить на «удаленку».

ОбществоОбразование Татарстан
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