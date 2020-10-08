Президент Киргизии не может быть отправлен в отставку — пресс-служба
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не уходит в отставку. Об этом речь не идет, утверждает пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
Она также рассказала, что уход премьер-министра страны Кубатбека Боронова нелегитимен, поскольку его отставку не утвердил президент, передает «РИА Новости».
Напомним, что в результате массовых протестов в Киргизии вновь происходят перемены в руководстве страны. Представители оппозиции получили должности спикера парламента и премьер-министра. Депутаты уже запустили процедуру импичмента президента.ОбществоВласть
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