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Президент Киргизии не может быть отправлен в отставку — пресс-служба

20:02, 08.10.2020
Президент Киргизии не может быть отправлен в отставку — пресс-служба
Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не уходит в отставку. Об этом речь не идет, утверждает пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Она также рассказала, что уход премьер-министра страны Кубатбека Боронова нелегитимен, поскольку его отставку не утвердил президент, передает «РИА Новости».

Экс-премьер Киргизии Кубатбек Баронов Фото kgktrk.kg

Напомним, что в результате массовых протестов в Киргизии вновь происходят перемены в руководстве страны. Представители оппозиции получили должности спикера парламента и премьер-министра. Депутаты уже запустили процедуру импичмента президента.

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