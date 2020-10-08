Президент Киргизии не может быть отправлен в отставку — пресс-служба

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не уходит в отставку. Об этом речь не идет, утверждает пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Она также рассказала, что уход премьер-министра страны Кубатбека Боронова нелегитимен, поскольку его отставку не утвердил президент, передает «РИА Новости».

Экс-премьер Киргизии Кубатбек Баронов Фото kgktrk.kg

Напомним, что в результате массовых протестов в Киргизии вновь происходят перемены в руководстве страны. Представители оппозиции получили должности спикера парламента и премьер-министра. Депутаты уже запустили процедуру импичмента президента.