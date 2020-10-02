ЦБ отозвал лицензию у московского «Тэмбр-банка»

Банк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у московского Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (АО «Тэмбр-банк»). В сообщении регулятора говорится, что он был 186-м по очереди в банковской системе РФ.

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Так, кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Сейчас в банке назначили временную администрацию. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 16 октября 2020 года.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление «Тэмбр-банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



Ранее эксперты сообщили, что в конце 2020 — начале 2021 года ЦБ может ускорить темпы отзыва банковских лицензий по причине взятой паузы из-за коронавируса. В ближайшие 12 месяцев в зоне риска 36 банков, что составляет 9,3% действующих банков.