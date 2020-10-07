Генпрокуратура о загрязнении воды на Камчатке: обнаружены только следы ГСМ

Фото: соцсети

Генпрокуратура России обнаружила в пробах воды, взятых после мора животных в океане на Камчатке, следы только горюче-смазочных материалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЭКЦ краевого УМВД России также были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. В результате найдены следы ГСМ только в пробе воды с Халактырского пляжа.

Отметим, что первоначальные исследования проб воды показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза, говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что берег Халактырского пляжа на Камчатке оказался усеян мертвыми обитателями океана. Ход и результаты проверки в связи с загрязнением океана на Камчатке взяла под контроль Генеральная прокуратура РФ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее также заявлял, что результаты анализов воды, взятых в акватории Камчатки, не выявили опасных концентраций веществ.

