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В Казани активисты очистят от мусора территорию храма-памятника на Казанке

02:35, 09.10.2020
В Казани активисты очистят от мусора территорию храма-памятника на Казанке
Фото: kzn.ru

В Казани в субботу, 10 октября, активисты уберутся на территории, прилегающей к храму-памятнику Нерукотворного образа Спасителя на реке Казанке.

Принять участие в субботнике могут все желающие, начало в 9:00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

realnoevremya.ru

В этот же день у храма-памятника состоится заупокойная лития. Священнослужители помянут погребенных на этом месте воинов, павших при взятии Казани в 1552 году. Богослужение совершит викарий Казанской епархии, епископ Елабужский Иннокентий. Служба начнется в 12:00, передает пресс-служба Татарстанской митрополии.

В августе в Кировском районе Казани прошла уборка озера Изумрудное.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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