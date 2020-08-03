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В Казани активисты вышли на уборку озера Изумрудное

21:58, 03.08.2020
В Казани активисты вышли на уборку озера Изумрудное
Фото: kzn.ru

В Кировском районе Казани прошла уборка озера Изумрудное.

Активисты волонтерского общественного движения «Прекрасные Зеленые» собрали 37 мешков мусора на зоне, которая располагается неподалеку от автомобильной парковки, передает мэрия Казани.

В конце июля аквалангисты Подводного исследовательского отряда им. А.А. Леонова достали 3 кубометра мусора со дна озера Лесное в Авиастроительном районе Казани. Во время уборки территории озера активисты собрали 15 мешков мусора. Вторсырье планируется отправить на переработку, а несортируемые отходы на полигон.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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